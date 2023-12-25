Минпромторг может ужесточить требования к локализации электромобилей

Минпромторг рассматривает возможность корректировки требований к локализации электромобилей, необходимых для получения господдержки. Как рассказал газете «Ведомости» представитель министерства, соответствующие пороговые значения могут быть верифицированы с учетом положений стратегии развития автопрома, концепции развития отрасли, а также обязательств производителей в рамках действующих специнвестконтрактов (СПИК; заключается инвестором с государством, фиксирует льготы и налоговую нагрузку проекта в обмен на инвестиции и внедрение новых технологий).

Ужесточить требования к локализации электромобилей для допуска к мерам господдержки ранее предлагал АВТОВАЗ. Это условие компания считает фактором успешной реализации проекта LADA e-Largus, выпуск опытной партии новинки начался на заводе «LADA-Ижевск» в декабре 2023 года. Инициатива Минпромторга может осложнить выпуск электрокаров для тех, кто уже производит их в России.

На сегодняшний день массовым выпуском легковых электромобилей в России занимается предприятие «Моторинвест» в Липецкой области (электрокары марки Evolute) а также завод «Москвич» (кроссовер «Москвич 3е»). В мае 2024 года АВТОВАЗ планирует начать серийное производство LADA e-Largus на предприятии «LADA-Ижевск» – одновременно с запуском бензиновой версии Largus. В 2025 году калининградский «Автотор» планирует запустить завод по производству компактных электромобилей Amber. Кроме того, компания «Кама» рассчитывает запустить производство российского электрокара «Атом» во второй половине 2025 года.

Как следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов, уровень локализации электромобилей в России должен достичь 70% к 2030 году, в том числе за счет увеличения глубины локализации ячеек, включая катодные и анодные материалы. Также к 2030 году в России должно быть произведено не менее 10% электромобилей в общем объеме выпуска транспортных средств. Всего с 2022 года по 2026 год на реализацию федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» планируется выделить почти 128,5 млрд рублей.

Фото: АВТОСТАТ