Названы самые продаваемые автомобили Chery в России

На российском авторынке в ноябре реализовано 11316 автомобилей Chery, что в 2,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам 11 месяцев 2023 года продажи Chery в нашей стране выросли в 3,4 раза и составили 105,4 тыс. машин. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,2% против 5,5% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в ноябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO Max с показателем 3750 автомобилей. Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, разошедшийся тиражом в 3632 экземпляра против 704 машин годом ранее. Замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 7, на котором остановили свой выбор 1475 покупателей (-54%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Чери Автомобили Рус» приняла решение о представлении на российском рынке суббренда марки Chery, ориентированного на автомобили на альтернативных источниках энергии, под названием Chery Tiggo (ранее анонсированный как Chery NEV). Так, в 2024 году на российском рынке появится 7 моделей – 4 автомобиля с гибридной силовой установкой и 3 автомобиля на полной электрической тяге, сообщает пресс-службе «Чери Автомобили Рус». Первой моделью представленной под суббрендом Chery Tiggo станет электрический ситикар EQ1, старт продаж которого запланирован на апрель – май 2024 года. Далее с шагом в 15 – 45 дней будут представлены остальные модели, включая электрокроссовер eQ7.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ