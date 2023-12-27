Дилерская сеть TANK представлена в 30 городах России

Бренд TANK за первый год присутствия в России получил развитую дилерскую сеть: на сегодняшний день она насчитывает уже 41 официальный центр в 30 городах.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, все дилерские центры марки TANK объединяет фирменный минималистичный дизайн и функциональная планировка, обеспечивающая клиентам комфорт при знакомстве с автомобилями и последующем обслуживании. Центры располагают сертифицированным оборудованием, расходными материалами и запасными частями, необходимыми для планового технического обслуживания и ремонта автомобилей. Приобрести автомобиль можно как в официальном дилерском центре TANK, так и онлайн в приложении TANK Store, доступном для скачивания на платформах: App Store, Google Play, AppGallery. При покупке автомобиля онлайн, получить его возможно в официальных дилерских центрах TANK.

Напомним, марка TANK вышла на российский рынок весной этого года и на сегодняшний день представлена двумя моделями – TANK 300 и TANK 500. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Haval Motor Rus, компания планирует развивать модельный ряд TANK в России, расширяя продуктовое предложение согласно предпочтениям клиентов. В 2024 году будут появляться как новые модификации, так и новые модели, однако подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Фото: TANK