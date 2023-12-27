Петербургский завод Hyundai выйдет из простоя в январе 2024 года

Петербургский завод Hyundai выйдет из режима простоя после новогодних праздников, в январе 2024 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе предприятия, напомнив, что последний раз компания продлевала режим простоя своего завода в Петербурге до 31 декабря 2023 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», временный совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс», которая ранее приобрела предприятие Volkswagen в Калуге. Как говорится в заявлении, в настоящее время стороны ведут переговоры о конкретных условиях сделки. Тем не менее, Hyundai планирует продолжить предоставлять в России сервисные услуги для уже ранее проданных автомобилей, пишет агентство «Прайм». По данным источников, стоимость сделки утверждена на уровне символических 140 тыс. вон (порядка 10 тыс. рублей по текущему курсу). При этом Hyundai Motor сохранит возможность обратного выкупа в течение двух лет.

Как рассказал вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, компания «Арт-Финанс» как потенциальный собственник завода Hyundai в Санкт-Петербурге уже прорабатывает совместно с индустриальными партнерами возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года. На нем выпускались самые популярные иномарки в нашей стране: кроссовер Hyundai Creta, седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов. Помимо российского рынка, петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

Фото: Hyundai