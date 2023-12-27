Haval может представить семь новых моделей в России в 2024 году

Компания Haval в 2024 году планирует представить на российском рынке сразу семь новых моделей. Это следует из презентации с дилерской конференции марки, с которой ознакомился портал «Китайские автомобили».

Согласно полученным сведениям, линейка бренда разделится на две части – «городские SUV» и «брутальные внедорожники». Пока в компании их разделили на условные Haval №1 и Haval №2, но, очевидно, что названия автосалонов будут иными. Основной упор в компании намерены сделать на первую группу моделей – планируется, что их продажи в 2024 году составят 190 тыс. машин, в то время как более дорогие «вездеходы» должны разойтись тиражом в 50 тыс. экземпляров.

Первой новинкой Haval в 2024 году станет рестайлинговый кроссовер Jolion – его производство планируется запустить на тульском заводе Haval в январе 2024-го, а в продажу автомобили должны поступить в феврале.

Новый Haval F7, известный в Китае под именем Monster (Shenshou), – это среднеразмерный кроссовер, который встанет на конвейер завода Haval в июне 2024 года, а продажи модели начнутся в августе.

Еще одна модель из числа городских SUV станет последней новинкой 2024 года. Это Haval F8, построенный на основе кроссовера Xiaolong Max. Хотя в Китае Xiaolong Max представлен только в гибридном варианте, в России у него будет и бензиновое исполнение. Старт производства Haval F8 запланирован на июль 2024 года, а купить «восьмерку» будет можно в сентябре.

Одной из первых новинок в России и первым «брутальным внедорожником» станет Haval H3. Эта модель в Китае известна под именем Cool Dog и позиционируется как «младший брат» знакомого россиянам Dargo. Согласно информации с презентации для дилеров, производство H3 начнется в январе следующего года, а на рынок России он выйдет в мае.

Доберется до нашей страны и самая крупная модель Haval – внедорожник H5. Несмотря на знакомое россиянам название, он построен на базе пикапа GWM King Kong Poer, выделяясь грубой внешностью и исполинскими размерами. Сборку модели планируется начать на заводе Haval под Тулой в мае, а ее рыночный дебют состоится в августе.

Флагманский внедорожник Haval H9 также сменит поколение, хотя оно пока не вышло на рынок Китая, но активно проходит дорожные тесты. Внешне «девятка» напоминает увеличенные в размерах Haval Dargo или Raptor. Производство нового Haval H9 в России должно начаться в мае 2024 года, а старт продаж намечен на август.

Внедорожник Haval H7 в Китае представлен в качестве второй генерации знакомого российским автолюбителям Dargo. Силовая установка Haval H7 будет представлена в России в бензиновом и подключаемом гибридном вариантах. Старт производства модели запланирован на август, а продажи должны начаться в октябре.

На российском рынке в ноябре реализовано 14,4 тыс. автомобилей Haval, что в 3,2 раза больше, чем год назад. Таким образом, Haval второй месяц подряд становится лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обгоняя Chery, чей результат составил 11316 машин (рост в 2,1 раза). По итогам 11 месяцев 2023 года в России было продано почти 96,4 тыс. кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 10,3% против 5,2% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Haval