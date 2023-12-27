Changan начал продажи в России гибридного кроссовера UNI-K iDD

Российские дилеры Changan начали продажи первого гибридного кроссовера UNI-K iDD, который стал доступен наряду с бензиновой модификацией этой модели.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, гибридная система Intelligent Dual Drive, которой оснащен кроссовер UNI-K iDD, представляет собой технологию, объединившую электромотор мощностью 150 л. с. и 166-сильный бензиновый двигатель с турбонагнетателем объемом 1,5 литра. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая автоматическая роботизированная коробка передач, передающая тягу на переднюю ось. Максимальная скорость UNI-K iDD составляет 200 км/ч.
Электромотор работает в паре с LFP-батареей емкостью 30,7 кВт-ч. Батарея адаптирована под российские климатические условия и снабжена контуром автономного терморегулирования. В режиме быстрой зарядки трехкомпонентная батарея от 20 до 80% заряжается всего за 30 минут. При подключении к бытовой электросети 220 В полная зарядка в домашних условиях занимает порядка 4 часов.
Благодаря системе Intelligent Dual Drive при полностью заправленном топливном баке и максимальном заряде батареи кроссовер способен преодолеть до 1 000 км. Запас хода UNI-K iDD на одном электричестве составляет 135 км. В режиме параллельного подключения электромотора и ДВС UNI-K iDD выдает суммарный крутящий момент 585 Нм, что делает гибрид самым динамичным вариантом UNI-K.
Что касается интерьера UNI-K iDD, удобные сиденья «нулевая гравитация» спроектированы с использованием высококачественной экокожи Nappa и специальных инновационных материалов, обеспечивающих максимальные удобство и комфорт. Для снижения уровня шума в салоне автомобиля применено множество первоклассных технических решений, включая высококачественные звукоизоляционные акустические материалы. А приятную атмосферу создает комбинированное цветовое оформление интерьера из синего и серо-белого оттенков.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Changan в 2024 году намерена вывести на российский рынок суббренд UNI, под которым будут продаваться модели одноименной линейки. В результате компания рассчитывает удвоить продажи в нашей стране до 180 тыс. машин: под брендом Changan в следующем году планируется реализовать 90 тыс. автомобилей и столько же – под новой маркой UNI. Напомним, в настоящее время Changan предлагает в России кроссоверы Changan UNI-T, UNI-K и UNI-K iDD, а также лифтбек UNI-V.
По итогам 11 месяцев 2023 года продажи Changan в России выросли в 18,1 раза и составили 39983 автомобиля. В результате рыночная доля марки составила 4,3% против 0,4% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Changan