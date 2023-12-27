Changan начал продажи в России гибридного кроссовера UNI-K iDD

Российские дилеры Changan начали продажи первого гибридного кроссовера UNI-K iDD, который стал доступен наряду с бензиновой модификацией этой модели.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, гибридная система Intelligent Dual Drive, которой оснащен кроссовер UNI-K iDD, представляет собой технологию, объединившую электромотор мощностью 150 л. с. и 166-сильный бензиновый двигатель с турбонагнетателем объемом 1,5 литра. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая автоматическая роботизированная коробка передач, передающая тягу на переднюю ось. Максимальная скорость UNI-K iDD составляет 200 км/ч.

Электромотор работает в паре с LFP-батареей емкостью 30,7 кВт-ч. Батарея адаптирована под российские климатические условия и снабжена контуром автономного терморегулирования. В режиме быстрой зарядки трехкомпонентная батарея от 20 до 80% заряжается всего за 30 минут. При подключении к бытовой электросети 220 В полная зарядка в домашних условиях занимает порядка 4 часов.

Благодаря системе Intelligent Dual Drive при полностью заправленном топливном баке и максимальном заряде батареи кроссовер способен преодолеть до 1 000 км. Запас хода UNI-K iDD на одном электричестве составляет 135 км. В режиме параллельного подключения электромотора и ДВС UNI-K iDD выдает суммарный крутящий момент 585 Нм, что делает гибрид самым динамичным вариантом UNI-K.