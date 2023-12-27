Haval в ноябре сохранил лидерство среди иномарок в России

На российском рынке в ноябре реализовано 14,4 тыс. автомобилей Haval, что в 3,2 раза больше, чем год назад. Таким образом, Haval второй месяц подряд становится лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обгоняя Chery, чей результат составил 11316 машин (рост в 2,1 раза). По итогам 11 месяцев 2023 года в России было продано почти 96,4 тыс. кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 10,3% против 5,2% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Бестселлером Haval на российском рынке в ноябре остается компактный кроссовер Jolion с показателем 7226 проданных автомобилей (рост в 3,3 раза). Второе место занял среднеразмерный кроссовер Haval M6, на котором остановил свой выбор 2261 покупатель). Третий результат показал среднеразмерный кроссовер Haval Dargo – 1792 реализованных машины (рост в 5,1 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2024 года на российском рынке ожидается кроссовер Haval F7 нового поколения, производство которого будет налажено на заводе в Тульской области. По неофициальным данным, в основу новинки ляжет кроссовер Haval Monster, построенный на платформе L.E.M.O.N.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ