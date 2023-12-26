В «Рольфе» назначен новый гендиректор

Генеральным директором АО «Рольф» с 22 декабря назначен Алексей Гуляев, сообщил агентству «Интерфакс» представитель автодилера. Светлана Виноградова, до этого занимавшая в компании должность CEO, назначена первым заместителем гендиректора. Как отмечают в группе, операционное управление «Рольфом» по-прежнему останется под ее руководством. «Команда менеджмента АО «Рольф» продолжит эффективное управление компанией», – отметил представитель автодилера.

Алексей Гуляев с начала 2000-х годов длительное время работал в структуре «Рольфа», позже занимал руководящие должности в «АвтоСпецЦентре» и «Авилоне», где в 2022 – 2023 годах работал заместителем гендиректора по сервису.

Между тем, Президент Владимир Путин своим указом передал активы «Рольфа» во временное управление Росимущества. В частности, передаются принадлежавшие кипрской Delance Limited акции основного юрлица дилера – АО «Рольф», а также все доли в юрлицах дилерской группы – ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Тех».

«Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО «Рольф» сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество, как временный управляющий акциями АО «Рольф», намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками», – заявил представитель автодилера.

АО «Рольф» – автомобильная компания, основанная в 1991 году. Портфель брендов компании «Рольф» включает 30 автомобильных марок. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоу-румов и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: «АВИЛОН»