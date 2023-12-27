НПК «Автоприбор» будет поставлять системы стеклоочистки для КАМАЗ К5

НПК «Автоприбор» провел работы по локализации системы стеклоочистки для новой кабины КАМАЗ К5. Первая партия в количестве 50 штук была отправлена на опытно-промышленную эксплуатацию, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, это не первый пример сотрудничества предприятий. В частности, в 2022 году НПК «Автоприбор» начал поставку цифровых датчиков давления на конвейеры КАМАЗа. Тип сигнала этих инновационных приборов воспринимается любыми цифровыми устройствами. Летом 2023 года компания также начала поставлять партнеру моторедукторы серии 111.

Напомним, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В новой версии грузовика улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины – он обеспечит более комфортные условия для водителя.

А в ноябре КАМАЗ начал производство импортозамещенных самосвалов поколения К5. Напомним, выпуск этих большегрузов был налажен в сентябре 2020 года, однако был приостановлен на год, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Фото: НПК «Автоприбор»