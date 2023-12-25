Электрокроссовер Chery iCar 03 может появиться в России в 2025 году

Компактный электрокроссовер Chery iCar 03, который стартовал недавно на китайском рынке, в 2025 году может добраться и до России. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», отметив, что финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры.

Длина Chery iCar 03 составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Заявленный минимальный дорожный просвет – 200 мм. На рынке КНР предложены одномоторная версия и полноприводная, оснащенная двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. (220 Нм) и 205 л.с. (385 Нм) соответственно. Запас хода может варьироваться в зависимости от емкости и конфигурации привода от 401 до 501 км по циклу NEDC.

Интерьер Chery iCar 03 отличают узкая цифровая приборная панель и огромный дисплей мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, который также является системой управления двухзонного климат-контроля. В оснащение модели, помимо прочего, входят сиденья с функцией массажа и вентиляции, проекционный дисплей, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, электропривод пятой двери, атмосферная подсветка, зимний пакет, панорамный люк, аудиосистема с 12 динамиками, продвинутая система помощи водителю уровня L2+.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Чери Автомобили Рус» приняла решение о представлении на российском рынке суббренда марки Chery, ориентированного на автомобили на альтернативных источниках энергии, под названием Chery Tiggo (ранее анонсированный как Chery NEV). Так, в 2024 году на российском рынке появится 7 моделей – 4 автомобиля с гибридной силовой установкой и 3 автомобиля на полной электрической тяге, сообщает пресс-службе «Чери Автомобили Рус». Первой моделью представленной под суббрендом Chery Tiggo станет электрический ситикар EQ1, старт продаж которого запланирован на апрель – май 2024 года. Далее с шагом в 15 – 45 дней будут представлены остальные модели, включая электрокроссовер eQ7.

На первом этапе дилерская сеть Chery Tiggo будет состоять из 30 стратегических партнеров, которые приступят к открытию центров в крупных городах России. До конца 2024 года число автосалонов Chery Tiggo планируется увеличить до 70-ти. По прогнозам компании «Чери Автомобили Рус», в 2024 году российский рынок NEV составит 50 тыс. машин, а к 2025 году – достигнет 70 тысяч.

Фото: www.autohome.com.cn