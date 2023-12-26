Продажи автотранспортных средств в РФ выросли впервые за последние три недели | АВТОСТАТ

Продажи автотранспортных средств в РФ выросли впервые за последние три недели

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Продажи автотранспортных средств в РФ выросли впервые за последние три недели

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2028 года
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По итогам 51-й недели (с 18 по 24 декабря 2023 года) в нашей стране было реализовано 33223 единицы новой автомобильной техники. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Эксперты отмечают, что по отношению к предыдущей неделе рост продаж новых автотранспортных средств составил 20%. Таким образом, впервые за последние три недели рынок автомобильной техники продемонстрировал положительную динамику, причем она коснулась всех его сегментов.

Так, сильнее всего за отчетный период выросли продажи автобусов (+67% до 557 шт.). Реализация легких коммерческих автомобилей увеличилась на 35% (до 2685 шт.), а грузовых – на 21% (до 2932 шт.). Наименьший рыночный рост был зафиксирован в самом крупном сегменте – среди легковых машин (+18% до 27049 шт.).

Более детально рыночные итоги 2023 года подведем на форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 14 февраля 2024 года в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно тут.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

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