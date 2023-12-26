Названы сроки выхода новых моделей LADA

АВТОВАЗ в ближайшие три года запустит производство трех моделей, сообщил в интервью агентству «РИА Новости» вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который по совместительству является главой совета директоров АВТОВАЗа. По его словам, инвестиционная программа АВТОВАЗа на 2024 год будет не ниже объемов текущего года и составит порядка 40 млрд рублей.

Так, в 2024 году АВТОВАЗ планирует начать производство седана бизнес-класса LADA Aura. Также в настоящее время предприятие ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, планируется запустить на заводе в Тольятти в начале 2025 года. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на 2026 год намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ