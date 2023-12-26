В России начался выпуск электронных систем курсовой устойчивости для автомобилей

НПП «Итэлма» запустила серийное производство электронных систем курсовой устойчивости (ESC) для легковых автомобилей на заводе в Костроме. Первые системы ESC отечественного производства уже в начале 2024 года будут устанавливаться на автомобили LADA Vesta. В настоящее время ведутся переговоры о поставке блоков и другим отечественным автопроизводителям. Суммарный объем производства ABS/ESС на 2024 год составит 550 тыс. штук, при этом объем ESC может составить до половины всех произведенных блоков, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Ежегодный объем производства ABS и ESC составит 750 тыс. штук, возможно и увеличение объемов до 1,2 млн единиц в год при увеличении спроса. Например, уже сегодня 200 тыс. модулей ABS успешно интегрированы в автомобили АВТОВАЗа. Известно, что ведутся переговоры о поставках с производителями ГАЗ, «Москвич» и Geely. Следующие этапы связаны с максимальной локализацией производства, что соответствует проводимой политике технологической независимости», – отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Системы электронной курсовой устойчивости будут производиться по полученной компанией лицензии, включающей в себя весь пакет конструкторской документации, технологическую документацию, а также программное обеспечение. В рамках лицензионного соглашения было организовано повышение квалификации и обучение сотрудников производственных линий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ направит дополнительные 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по словам которого, субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. Он отметил, что принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. «Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров, необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов», – заявил глава кабинета министров.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, дополнительное финансирование автокомпонентной программы ФРП в объеме 15 млрд рублей выделяется на текущий год. Всего с момента запуска этой программы в прошлом году на ее реализацию уже было направлено более 52 млрд рублей. Программа предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3 – 5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн рублей до 5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Костромской области