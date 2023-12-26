Внешний вид нового Geely Atlas отличают массивная решетка радиатора с трехмерными гранями, а также полностью светодиодная двухуровневая оптика. Автомобиль в начальной комплектации Luxury получил легкосплавные 19-дюймовые колесные диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни и указатели поворотов, а также задние комбинированные фонари с изящной контурной линией подсветки на двери багажника. Кроме этого, кроссовер имеет рейлинги и большую панорамную крышу с люком.

Компания Geely представила в России кроссовер Atlas нового поколения, который будет доступен с новой мощной силовой установкой в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport. О ценах и старте продаж новинки будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отделка интерьера и кресел выполнена из темно-синей экокожи со светло-серыми вставками, настроение создает атмосферная подсветка салона. Мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем, функцией обогрева и отделкой из кожи черного цвета настраивается по вылету и высоте. Передние и задние сиденья, боковые зеркала, лобовое стекло и форсунки омывателя оснащены обогревом.

Под капотом нового Geely Atlas установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 200 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа и передним приводом.

По итогам 11 месяцев 2023 года продажи Geely на российском рынке выросли в 3,6 раза и составили 79935 автомобилей. В результате Geely заняла четвертое место по объему реализации среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 3,9% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely