АВТОВАЗ расширил цветовую гамму автомобилей LADA Granta

АВТОВАЗ начал окрашивать автомобили LADA Granta в новый золотисто-коричневый цвет «Кориандр». Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, напомнив, что цветовая гамма LADA Granta на сегодняшний день также включает белый «Ледниковый», черный «Пантера», серебристый «Платина» и темно-серый «Борнео».

Как заявлял ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, по итогам 2023 года планируется выпустить более 200 тыс. автомобилей LADA Granta, что станет рекордным показателем для этой модели.

По итогам 11 месяцев 2023 года в России было продано 180419 автомобилей LADA Granta, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ