Правительство выделит 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Правительство дополнительно выделит Фонду развития промышленности 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

«Окажем дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций», – цитирует главу кабинета министров портал Autonews.ru.

По его словам, значительную часть этих средств направят на ключевые проекты автопроизводителей, в том числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности», – отметил М. Мишустин.

Напомним, ранее правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов. Субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. Как отмечается, принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, дополнительное финансирование автокомпонентной программы ФРП в объеме 15 млрд рублей выделяется на текущий год. Всего с момента запуска этой программы в прошлом году на ее реализацию уже было направлено более 52 млрд рублей. Программа предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3 – 5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн рублей до 5 млрд рублей.

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