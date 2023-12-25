На российском авторынке в 2024 году появится новый бренд VGV

Китайская компания VGV, которая является подразделением производителя грузовой техники SINOTRUK и специализируется на легковых и легких коммерческих автомобилях, объявила о предстоящем выходе на российский рынок в 2024 году. Стратегическим партнером VGV в России выступает компания «Мотор-Плейс», которая в настоящее время активно занимается формированием дилерской сети, сообщает пресс-служба дистрибьютора.

Потребителям будут представлены два среднеразмерных семиместных кроссовера VGV U70 Pro и U75 Plus, которые будут оснащены механической коробкой передач или традиционным «автоматом». Как отмечается, автомобили VGV прошли адаптацию к российским условиям эксплуатации, получив более 100 изменений. Так, производителем были внесены изменения в комплектациях, конструкцию подвески, перенастроены алгоритмы работы двигателя и гидромеханической коробки передач. Некоторым улучшениям был подвергнут салон автомобиля, проведена полная русификация. По словам главы «Мотор-Плейс» Михаила Плотникова, цены на автомобили VGV обещают быть чрезвычайно конкурентоспособными.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в этом году официально вышли на рынок РФ 19 новых китайских брендов – BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, TANK, JAECOO, ORA, Wey, AITO, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell. Это те, кто провел официальные презентации, объявив о намерении продавать легковые автомобили в России, открыли продажи в автосалонах (собственных или партнерских), приступили к формированию дилерских сетей и сервисных центров. При этом для Haima это уже не первое пришествие в Россию.

С учетом китайских брендов, которые были официально представлены в нашей стране до 2023 года (такие как Haval, Chery, Geely и прочие; суммарно – 16), то общее число марок из КНР, присутствующих в России достигает 35.

Если же добавить сюда еще те китайские бренды, автомобили которых продаются неофициально (Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других; всего – более 20), получится уже порядка 60 марок, представляющих китайский автопром.

«Всем понятно, что китайские бренды продолжат и далее расширять свое присутствие на рынке, активно замещая ушедшие европейские, японские и корейские автомобили. Росту спроса на них способствуют такие факторы, как рост дилерской сети, выход большого количества новинок и обновленных актуальных версий, гарантия, поддержки от самих импортеров и дилеров, высокая доступность запчастей», – комментирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Фото: VGV