В Минпромторге назвали условия для снижения цен на российские автомобили

Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли Такое мнение в интервью агентству «РИА Новости» высказал вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что при соответствующих условиях ведомство намерено контролировать динамику цен.

«В текущем году по АВТОВАЗу рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка LADA Vesta автовозом стоит 40 тыс. рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для АВТОВАЗа – около 50 тыс. рублей. То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители. У компании большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля», – пояснил вице-премьер.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, на сколько подорожали автомобили LADA с февраля 2022 года, сравнив нынешние цены (декабрь 2023-го) на модели отечественной марки с теми, которые были на тот момент, до введения антироссийских санкций.

Так, минимальная стоимость седана LADA Granta с февраля 2022-го стала больше на 17%, а максимальная – на 20%. Лифтбек «Гранта» за это же время прибавил в цене 19 – 21%, а универсал Granta Cross – 30%. Коммерческие версии этого семейства подорожали на 44 – 47%, а «заряженная» Granta Drive Active – на 30 – 48%.

Внедорожник LADA Niva Travel за отчетный период стал дороже на 36 – 42%. При этом внедорожник Niva Legend (в том числе и в исполнении Bronto) подорожал на 20 – 40%, а его коммерческие модификации – на 41 – 46%.

Что касается автомобилей флагманского семейства LADA Vesta, то они прибавили в цене еще больше, но тут сказалась и смена поколений. Если минимальная стоимость стандартного седана «Веста» выросла на 44%, то максимальная – на 46%. У кросс-седана эти показатели составили 71% и 54% соответственно. А вот появившиеся недавно в продаже универсалы LADA Vesta SW и SW Cross стали дороже на 39 – 49% и 41 – 56%.

Если рассматривать удорожание в целом по марке LADA, то за эти примерно два года средний результат составил 39%.

О том, какую ценовую стратегию автопроизводители будут проводить на российском рынке в 2024 году, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Примечание: в публикации использованы данные мониторинга сайта «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ