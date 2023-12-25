Автомобили с пробегом в декабре подорожали на 2,6%

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1 млн 625,2 тыс. рублей. Такие данные содержатся в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», подготовленном в агентстве «АВТОСТАТ».

Эксперты агентства отмечают, что по сравнению с ноябрем автомобили с пробегом в нашей стране стали дороже в среднем на 2,6%. При этом в деньгах их удорожание за месяц составило 41,7 тыс. рублей.

Если же сравнивать декабрьский результат с тем, что был год назад (в последний месяц 2022-го), то с тех пор б/у машины подорожали в среднем на 22,7%. В денежном выражении это соответствует сумме в 300,3 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости легковых автомобилей на вторичном рынке в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ