Электрокроссовер OMODA Е5 появится в России весной 2024 года

Продажи электрического кроссовера OMODA E5 стартуют на российском рынке в марте – апреле 2024 года. Об этом «Российской газете» сообщил директор брендов OMODA и JAECOO Виктор Нащанский, добавив, что первые машины для прохождения испытаний и получения необходимой документации уже прибыли в страну.

«Развитие продажи гибридных и электрических автомобилей является стратегической задачей для каждого из брендов, входящих в группу «Чери Автомобили Рус». Что касается стратегии развития брендов Omoda и Jaecoo, то все гибридные и электрические автомобили будут реализовываться в рамках действия нынешней дилерской сети», – рассказал В. Нащанский.

Электрокроссовер OMODA E5 отличается низким расходом заряда, который составляет всего 15,5 кВт/ч на 100 км, что обеспечивает запас хода в 430 км и избавляет от необходимости частой подзарядки. При этом OMODA E5 использует технологию быстрой зарядки, которая позволяет пополнить запасы аккумулятора с 20% до 80% всего за 30 минут.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо электрокроссовера E5, в 2024 году на российском рынке ожидается новый кроссовер OMODA C7, который относится к сегменту C-SUV. А вот появление в нашей стране компактного OMODA C3 остается под вопросом – в настоящее время в компании оценивают целесообразность запуска данной модели на российском рынке.

Фото: OMODA