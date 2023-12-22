Changan вошел в ТОП-5 российского авторынка

За 11 месяцев 2023 года в России было реализовано 39 983 новых легковых автомобиля Changan, что позволило китайскому бренду занять пятое место среди всех участников рынка. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

По итогам 10 месяцев Changan занимал седьмую строчку марочного рейтинга, но за счет ноябрьских продаж ему удалось обойти не только EXEED, но еще и OMODA. Их показатели за январь – ноябрь нынешнего года составляют 38 174 и 38 464 экземпляра соответственно.

Выше Changan находятся только LADA (292 752 шт.), Chery (105 600 шт.), Haval (96 381 шт.) и Geely (79 935 шт.). Кроме всех перечисленных брендов, в ТОП-10 самых популярных за отчетный период также вошли Kia (31 722 шт.), Hyundai (23 672 шт.) и Toyota (21 729 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что в тройку наиболее продаваемых моделей Changan в нашей стране входят кроссоверы CS55 Plus, CS35 Plus и UNI-K. На их долю приходится свыше половины (56%) от общего объема реализации марки.

Более детально рыночные итоги 2023 года подведем на форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 14 февраля 2024 года в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно тут.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ