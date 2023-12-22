Продажи новых пикапов в ноябре 2023 года выросли в 2 раза

В ноябре 2023 года в нашей стране было реализовано 1759 новых пикапов, что в 2 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года (874 шт.). Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

Лидером по продажам пикапов в последний месяц осени стал китайский бренд Great Wall с результатом 587 экземпляров, что в 2,1 раза больше, чем год назад. За ним следует отечественный УАЗ, реализовавший в ноябре 354 пикапа (+77%). На третьей позиции нашего рейтинга находится еще один представитель КНР – JAC (256 шт.; рост в 5,2 раза). В ТОП-5 также попали китайский Changan (178 шт.), совсем недавно дебютировавший в этом сегменте, и американский RAM (120 шт.; +56%), пикапы которого в нашу страну официально не поставляются.

Самым продаваемым пикапом по итогам ноября стал Great Wall Poer, который за месяц разошелся тиражом в 410 единиц. На втором месте – УАЗ «Пикап» с показателем 354 экземпляра. Третью и четвертую позиции занимают новички нашего рынка – китайские Changan Hunter Plus (178 шт.) и Great Wall Poer KingKong (175 шт.). А замыкает ТОП-5 модельного рейтинга китайский JAC T6 (164 шт.).

Если рассматривать итоги 11 месяцев нынешнего года, то за это время в России было реализовано 15094 новых пикапа – в 2,2 раза больше, чем в январе – ноябре 2022-го. При этом лидером по продажам среди марок тут является китайский Great Wall (4347 шт.), а первенство в модельном рейтинге сохраняет отечественный УАЗ «Пикап» (2920 шт.).

Эксперты отмечают, что продажи новых пикапов в 2023 году оказываются рекордными в нашей стране за последние 9 лет. Более подробно рыночные итоги подведем на нашем форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который пройдет в Москве 14 февраля 2024 года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: GWM