«Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»: что ожидает рынок комтранса в 2024 году?

Судя по объемам продаж новой коммерческой техники за 11 месяцев 2023 года, этот рынок после прошлогоднего провала сумел не только восстановиться, но и заметно подрасти. Так, продажи новых LCV в России в январе – ноябре текущего года составили почти 80 тысяч единиц. Это на 19% больше, чем за такой же период год назад. А что касается грузовых машин, то здесь уже установлен новый рекорд: за 11 месяцев продано более 131 тысячи таких автомобилей (+78%). Это уже превысило прежний максимум, достигнутый в 2012 году (около 129 тысяч).

Какие факторы обеспечили столь высокие объемы реализации коммерческой техники и чего можно ждать в этой связи от 2024 года? Об этом расскажут наши эксперты 14 февраля. Именно в этот день агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве форум автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в ходе которого коммерческому транспорту и главным трендам рынка будут посвящены отдельные выступления спикеров.

Помимо этого, будут рассмотрены основные тенденции в автолизинге и корпоративных продажах. Вместе с экспертами попытаемся оценить ситуацию в экономике страны и ее влияние на доходы населения, на готовность его к крупным покупкам. Отдельно остановимся на мерах и объемах господдержки, ожидаемой в 2024 году, на действиях Центробанка и дальнейших возможных сценариях развития событий.

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Фото: АВТОСТАТ