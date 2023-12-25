Новый Geely Coolray в ноябре стал бестселлером марки в России

На российском авторынке в ноябре реализован 10551 автомобиль Geely, что в 3,1 раза больше по сравнению с уровнем годичной давности. По итогам 11 месяцев 2023 года продажи Geely в нашей стране выросли в 3,6 раза и составили 79935 автомобилей. В результате Geely заняла четвертое место по объему реализации среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 3,9% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в ноябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 3595 автомобилей (рост в 2,2 раза). Стоит отметить, что месяцем ранее в нашей стране начались продажи обновленного Geely Coolray. Второе место занял среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, на котором остановили свой выбор 3166 покупателей. Третий результат показал кроссовер Geely Atlas Pro – 1899 реализованных машин (+86,5%). Добавим также, что в ноябре на российском рынке начались продажи нового седана Geely Emgrand.

Более подробно рыночные итоги за 2023 год подведем на нашем форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который пройдет в Москве 14 февраля 2024 года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely