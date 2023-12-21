OMODA рассказала о новинках для России в 2024 году

Марка OMODA в 2024 году представит на российском рынке новый кроссовер OMODA C7, который относится к сегменту C-SUV. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил директор брендов OMODA и JAECOO Виктор Нащанский. А вот появление в нашей стране компактного OMODA C3 остается под вопросом. «Сейчас мы оцениваем емкость и целесообразность запуска данной модели на нашем рынке», – отметил он.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT.

По итогам 11 месяцев 2023 года в России было продано 38464 автомобиля OMODA, 32912 единиц из которых – это кроссовер C5. В результате OMODA заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,1%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA