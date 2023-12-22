В России займутся глубокой локализацией электронных автокомпонентов

Глубокую локализацию электронных автомобильных компонентов планируется поэтапно начать в РФ в 2024 – 2025 годах. Об этом агентству «ТАСС» заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, по словам которого, процесс попадания на конвейеры автопроизводителей для новых электронных компонентов в составе электронных блоков занимает в среднем 2 – 3 года.

Так, в следующие два года в России начнется серийное импортозамещение таких компонентов, как печатные платы, навигационные модули, резисторы, а также конденсаторы и разъемы. Как напомнил Василий Шпак, в России уже налажено производство отечественных систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS, а в скором времени начнется выпуск систем ESP.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ направит дополнительные 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по словам которого, субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. Он отметил, что принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. «Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров, необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов», – заявил глава кабинета министров.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, дополнительное финансирование автокомпонентной программы ФРП в объеме 15 млрд рублей выделяется на текущий год. Всего с момента запуска этой программы в прошлом году на ее реализацию уже было направлено более 52 млрд рублей. Программа предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3 – 5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн рублей до 5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Костромской области