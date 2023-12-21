Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital

Японский шинный концерн Bridgestone продает свои российские активы многопрофильному холдингу S8 Capital. В периметр сделки вошли завод по производству легковых шин в Ульяновске и офис продаж в Москве. Согласно условиям сделки, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются. Весь персонал численностью около 1 000 сотрудников сохранит рабочие места, сообщает пресс-служба S8 Capital.

С приобретением активов Bridgestone общая производственная мощность всех шинных предприятий, принадлежащих холдингу S8 Capital, включая ранее приобретенные заводы по производству шин в Калуге (бывшее подразделение Continental AG), Ярославле и Омске (АО «Кордиант») составит более 15 млн шин в год. Таким образом, S8 Capital станет вторым крупнейшим производителем отечественных шин.

Напомним, компания Bridgestone приостановила производство и поставки шин в Россию в марте 2022 года и еще в октябре заявляла о планах продажи своих активов в нашей стране. Завод Bridgestone, расположенный в индустриальном парке «Заволжье», начал коммерческое производство в декабре 2016-го, и с тех пор было выпущено свыше 5 млн шин. Инвестиции в предприятие составили около 12,5 млрд рублей. В производственном портфолио завода Bridgestone в Ульяновске были представлены шины с типоразмерами в диапазоне от 13 до 19 дюймов – для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, а также шины, омологированные для поставки автопроизводителям в качестве первичной комплектации. В середине 2019 года экспорт произведенных на предприятии в Ульяновске зимних шин линейки Blizzak был налажен в ряд стран Европы.

Фото: Bridgestone