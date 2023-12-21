BAIC рассказал о новинках для России в 2024 году

Компания BAIC в 2024 году планирует представить на российском рынке ряд новинок. В первом полугодии внедорожник BAIC BJ40 получит дизельный двигатель. Также в следующем году модельный ряд должен пополнить полноразмерный рамный внедорожник BJ60, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «БАИК Рус».

Напомним, продажи автомобилей бренда BAIC стартовали на российском рынке в апреле 2023 года. На сегодняшний день модельный ряд BAIC в нашей стране включает седан U5 plus, кроссоверы X35, X55 и X7, а также рамный внедорожник BJ40. Все модели BAIC для российского рынка выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Фото: BAIC