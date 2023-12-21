В Новосибирской области построят завод грузового транспорта

Компания «Тренд» планирует простроить завод грузового транспорта под Новосибирском. Соответствующий проект был одобрен на заседании инвестиционного совета региона, сообщает агентство «ТАСС».

По словам директора компании Константина Подшивалова, на сегодняшний день сложилась высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. На новом предприятии в Новосибирской области планируется выпускать широкую линейку грузового автотранспорта от 2 до 15 тонн. Первая модель автомобиля – пятитонный грузовик – должна быть представлена в 2027 году. Компания «Тренд» получила разрешение на выпуск серии автомобилей более 500 машин в год. При выходе на проектные мощности на заводе будут работать более 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций в проект оценивается в районе 20 млрд рублей и рассчитан до 2030 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калужский завод «Автомобильное моторное общество» (бывшее предприятие Volvo Trucks) возобновил производство грузовых автомобилей после 1,5-годового простоя. Первыми с конвейера сошли крупнотоннажные грузовики «Урал NEXT», сообщает пресс-служба правительства Калужской области. До конца 2023 года предприятие планирует выпустить 50 машин. Производственный план на 2024 год составляет 2 тыс. грузовиков линейки NEXT. Однако основной продукцией завода станут бескапотные грузовики Chenglong, которые компания будет продвигать под собственной маркой АМО.

Фото: ACEA