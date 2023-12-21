Иранская SAIPA начнет поставки в Россию коммерческих машин и пикапов

Иранский автопроизводитель SAIPA планирует начать поставки в Россию пикапов и коммерческих автомобилей. Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель белорусской компании «Лаки Кэренси», которая является дистрибьютором этих машин.

Ожидается, что в Россию и Белоруссию будут экспортировать коммерческие машины различной грузоподъемности, а также пикапы SAIPA-151 и SAIPA-251. Кроме того, компания намерена поставлять модели класса B (Kwik и Saina) и C (Shahin).

Что касается модельного ряд легковых автомобилей SAIPA в России то, он, по предварительным данным, будет состоять из трех моделей. Первая – это кросс-хэтчбек Quik, который создан на платформе X200 – модернизированной версии ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Также российским клиентам планируют предложить седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik. Третий автомобиль в модельной линейке – более крупный седан Shahin.

В SAIPA также планируют начать в России продажи запчастей для вторичного рынка и организовать производство машин, что позволит их предлагать покупателям по более низким ценам.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский дистрибьютор иранских автомобилей SAIPA, ООО «Бест Моторс», отказался от своих планов продавать эти машины в нашей стране. Учредители компании приняли решение о ее ликвидации. Гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов объясняет это изменением экономической ситуации: при нынешнем курсе валют и повышенном утилизационном сборе не получилось бы продавать автомобили SAIPA по той цене, которая планировалась изначально. «Цена на иранский автомобиль должна быть на 20 – 30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», – заключил глава «Бест Моторс».

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, у автомобилей SAIPA могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

Фото: SAIPA