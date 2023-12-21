Авторынок Казахстана в 2023 году идет на рекорд

В Казахстане по итогам ноября продано 18 967 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 54,1% выше показателя годичной давности. Согласно данным «Казахстанского автомобильного союза», за 11 месяцев 2023 года жители республики приобрели 175 255 машин – на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результаты 2023 года станут рекордными для автомобильного ритейла страны: по прогнозам «КАС», будет продано порядка 190 тыс. новых автомобилей. Однако уже в первом квартале в будущего года рост замедлится, во многом это будет зависеть от изменений конъюнктуры рынка, при этом количество предложения и вариантов покупки автомобилей со стороны официальных автодилеров увеличится.

Лидером на казахстанском авторынке в ноябре стала Chevrolet, результат которой составил 4 243 автомобиля (+35,7%). Второе место заняла Hyundai, увеличившая реализацию на 16,9% до 3 605 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 101 экземпляр (+22,3%). Далее следует Toyota с показателем 1 252 проданных машины (+79,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Chery, чьи дилеры реализовали 1 118 автомобилей (+58,8%).

Фото: toyota.kz