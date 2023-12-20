В России отменен «двойной НДС» на рынке автомобилей с пробегом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене двойного взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами. Закон вступит в силу через месяц, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, пишет агентство «ТАСС».

Таким образом, НДС будет взиматься с разницы между ценой реализации и ценой приобретения подержанных автомобилей и мотоциклов с учетом налога. В настоящее время подобный механизм действует лишь при перепродаже дилером подержанного автомобиля физлицу.

Согласно действующему законодательству, первичный НДС заложен в стоимость впервые продаваемого нового автомобиля. Если же дилер продает выкупленную у гражданина машину другому дилерскому центру или иному юрлицу, налог платится с полной стоимости автомобиля, а к зачету можно предъявить лишь НДС с наценки.

Данная ситуация приводит к фактическому уходу автодилеров со вторичного автомобильного рынка в связи с отсутствием экономической целесообразности, либо к использованию схем с посредником-физлицом, что, в свою очередь, влияет на собираемость НДС и пополняемость бюджета.

Отметим, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» давно работала с государственными ведомствами для принятия поправок, которые, по мнению автодилеров, будут способствовать росту доли официального рынка автомобилей с пробегом России.

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