Dongfeng представит в России 8 новых моделей в 2024 году

Компания «Моторинвест» расширит модельный ряд Dongfeng на российском рынке. В 2024 году в продаже у официальных дилеров бренда появятся 8 новых моделей, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе дистрибьютора.

Так, в дополнение к бизнес-седану Shine Max, линейку Aeolus пополнят три новые модели: это среднеразмерные кроссоверы Aeolus AX7 и Aeolus Mage, а также полноразмерный премиальный кроссовер Aeolus Huge с брутальным внешним видом.

Бюджетный ценовой сегмент представит компактный кроссовер B-класса 500. В сегменте D дебютируют три полноразмерных SUV: кроссовер 600, купе-кроссовер ix5 со спортивным дизайном, а также большой семиместный полноприводный кроссовер ix7, оснащенный высокопроизводительным двигателем.

Подробнее о каждой из этих и других новинок, спецификациях и сроках выхода на рынок будет объявлено ближе к официальному старту продаж. На сегодняшний день модельный ряд легковых автомобилей Dongfeng в России представлен седаном бизнес-класса Aeolus Shine Max, полноприводным рамным пикапом DF6, а также семиместным кроссовером Dongfeng 580.

По итогам 11 месяцев 2023 года легковые автомобили Dongfeng на российском рынке нашли 625 покупателей, а в ноябре продукция марки разошлась тиражом в 60 экземпляров, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Dongfeng