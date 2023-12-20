Продажи автомобилей в Европе сбавили темпы роста

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября увеличились на 6% и составили 1 млн 075 тыс. 756 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), несмотря на относительно низкую базу прошлого года, рынок показал умеренный, но стабильный рост, который наблюдается уже на протяжении 16 месяцев подряд. За 11 месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 11 млн 799 тыс. 842 единицы – на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за ноябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 111 668 машин (-1%). На второе место вышел BMW с показателем 69 500 автомобилей (+15,6%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 63 781 машину (-8,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (61 639 шт., +2,4%) и Skoda (61 144 шт., +35,6%).

Фото: ACEA