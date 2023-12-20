Япония в ноябре сократила экспорт автомобилей в Россию на 45%

Япония в ноябре 2023 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Министерством финансов Японии. Поставки японских запчастей и комплектующих в прошлом месяце упали на 32,5%.

Как пишет агентство «ТАСС», сокращение поставок автомобилей и запчастей продолжается на фоне вступивших в силу 9 августа санкций, запрещающих экспорт в РФ бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных машин. Между тем, Министерство иностранных дел Японии до конца 2023 года пообещало наложить дополнительные санкции в отношении физических лиц, организаций, а также третьих стран, которые способствуют обходу уже действующих ограничений в отношении России, заявил ранее министр иностранных дел страны Фумио Кисида. Данная мера может затронуть и параллельный импорт японских автомобилей в Россию.

Как говорит доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита, Россия была крупнейшим зарубежным рынком для японского бизнеса подержанных машин, и нынешние меры неминуемо окажут на него серьезное воздействие. «Подержанные автомобили, которые отныне нельзя экспортировать в Россию, частично хлынут на японский рынок, что уже приведело к падению цен и сокращению доходов торговцев автомобилями с пробегом», – констатирует эксперт.

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