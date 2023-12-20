Kia представила обновленный кроссовер Sonet

Компания Kia обновила бюджетный кроссовер Kia Sonet, который выпускается в Индии с лета 2020 года и предназначен для развивающихся стран. Старт продаж новинки ожидается 20 декабря, а предварительная цена составит от 800 тыс. рупий (9,6 тыс. долларов).

Как пишет портал Motor.ru, главные приметы рестайлинга Kia Sonet – фары сложной формы с «клыками», вытянутые по вертикали фонари и новые логотипы. Расширена палитра цветов кузова, добавлены новые варианты оформления колесных дисков, а в числе комплектаций появились внедорожная» версия X-Line и «оспортивленная» GT Line.

В салоне базовых версий Kia Sonet ничего не поменялось, а вот топ-комплектациям теперь положена виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым экраном и сенсорный блок управления климатом. Кроме того, в богато оснащенных Kia Sonet появились камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с системами автоторможения и контроля полосы.