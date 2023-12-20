Kia представила обновленный кроссовер Sonet | АВТОСТАТ

Kia представила обновленный кроссовер Sonet

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Kia представила обновленный кроссовер Sonet

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Компания Kia обновила бюджетный кроссовер Kia Sonet, который выпускается в Индии с лета 2020 года и предназначен для развивающихся стран. Старт продаж новинки ожидается 20 декабря, а предварительная цена составит от 800 тыс. рупий (9,6 тыс. долларов).

Как пишет портал Motor.ru, главные приметы рестайлинга Kia Sonet – фары сложной формы с «клыками», вытянутые по вертикали фонари и новые логотипы. Расширена палитра цветов кузова, добавлены новые варианты оформления колесных дисков, а в числе комплектаций появились внедорожная» версия X-Line и «оспортивленная» GT Line.

В салоне базовых версий Kia Sonet ничего не поменялось, а вот топ-комплектациям теперь положена виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым экраном и сенсорный блок управления климатом. Кроме того, в богато оснащенных Kia Sonet появились камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с системами автоторможения и контроля полосы.

Kia представила обновленный кроссовер Sonet

В моторной гамме обошлось без изменений: на индийском рынке она по-прежнему включает в себя бензиновые двигатели с наддувом (1,0 л, 120 л.с.) и без (1,2 л, 83 л.с.), а также турбодизель 1.5 (115 л.с.). Что касается коробок передач, покупателям доступны две классические «механики» с пятью и шестью ступенями, «робот» iMT, классический 6-диапозонный «автомат» и 7-ступенчатый преселективный «робот».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.

Фото: Kia

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкииндияsuvкроссоверыkia

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