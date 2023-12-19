На заводе «ПСМА Рус» возобновлен выпуск автомобилей

Компания «Автомобильные технологии» запустила производство среднеразмерных кроссоверов на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области. До конца года на предприятии будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей. Серийное производство начнется в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

По словам директора по стратегическому развитию «Автомобильные технологии» Павла Безрученко, модель автомобиля локальной сборки компания объявит на старте продаж.

«Помимо импорта автомобилей и запасных частей наша компания запускает производство автомобилей в России на мощностях «ПСМА Рус», выступая в качестве индустриального партнера предприятия. Это позволит нам предложить российским клиентам качественные и конкурентоспособные автомобили, а заводу обеспечить загрузку производства, сохранить рабочие места, и продолжить планомерное развитие предприятия с дальнейшим повышением уровня локализации, расширением и интеграцией новых проектов», – заявил он.

Напомним, в апреле 2022 года концерн Stellantis и компания Mitsubishi вслед за прекращением импорта остановили производство автомобилей на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Инвестиции в предприятие, выпускающее автомобили по полному циклу, составили 550 млн евро. Мощности «ПСМА Рус» рассчитаны на выпуск 125 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калужский завод «Автомобильное моторное общество» (бывшее предприятие Volvo Trucks) возобновил производство грузовых автомобилей после 1,5-годового простоя. Первыми с конвейера сошли крупнотоннажные грузовики «Урал NEXT». До конца 2023 года предприятие планирует выпустить 50 машин. Производственный план на 2024 год составляет 2 тыс. грузовиков линейки NEXT. Однако основной продукцией завода станут бескапотные грузовики Chenglong, которые компания будет продвигать под собственной маркой АМО.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области