Audi выпустила прощальную серию купе R8

Компания Audi в преддверии завершения производства спорткара R8 с бензиновым мотором V10 выпустила ограниченную серию модели для японского рынка. Тираж прощальной версии составил 8 экземпляров. Цена новинки – 35 млн иен (22 млн рублей по текущему курсу), пишет «Газета.Ru».

Автомобили Audi R8 из ограниченной серии окрашены в матовый белый цвет и снабжены 20-спицевыми колесными дисками бронзового цвета, из-за которых видны красные тормозные суппорты. Сочетание красного, белого и золотого цветов традиционно популярно в Японии.

Зеркала, передний спойлер, заднее антикрыло и диффузор изготовлены из углеволокна. Сиденья обшиты черной кожей с белой прострочкой, а для обивки потолка и багажника применена искусственная замша – алькантара. На порогах размещены накладки с надписью Japan Final Edition.

Audi R8 из прощальной серии для японского рынка оснащены атмосферными моторами V10 рабочим объемом 5,2 л и мощностью 612 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый «робот» S-tronic.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Audi анонсировала план развития бизнеса на ближайшие годы, в рамках которого марка перейдет на производство электромобилей. Так, с 2026 года все новые модели Audi будут иметь полностью электрическую силовую установку. В 2029 году все производственные площадки марки будут выпускать как минимум одну полностью электрическую модель автомобиля. Что касается моделей с двигателями внутреннего сгорания, то к 2033 году немецкий автопроизводитель намерен полностью отказаться от производства таких машин. Освободившиеся производственные мощности марка займет выпуском электромобилей.

Фото: Audi