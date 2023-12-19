Дилер рассказал о новинках Geely для России

Российские дилеры Geely уже в первом квартале ожидают новый кроссовер Atlas. Кроме того, в течение года планируется появление модели Geely Okavango, рассказал «Российской газете» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году компания Geely выведет на российский рынок четыре новые модели. По данным источников портала «Китайские автомобили», речь идет о компактных кроссоверах Starray и Atlas Cool, которые на российском рынке получат другие названия, обновленном среднеразмерном 7-местном кроссовере Okavango L, а также обновленном среднеразмерном седане Preface L. При этом есть вероятность, что планы могут измениться, отметил собеседник издания.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре на российском рынке начались продажи обновленного кроссовера Geely Coolray, а в ноябре у дилеров появился новый седан Emgrand.

По итогам 11 месяцев 2023 года в нашей стране было продано 79935 автомобилей Geely, что в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 3,9% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely