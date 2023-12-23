Эксперты нашли тех, кто поделит российский авторынок в 2024 году

Уходящий год на российском авторынке ознаменовался приходом новых игроков и восстановлением локального производства. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каким образом распределятся доли между участниками российского авторынка в 2024 году.

По мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктора Пушкарева, отечественные марки LADA и УАЗ в 2024 году вместе могут сохранить за собой около трети российского авторынка. Китайские автопроизводители будут наращивать объемы своих продаж, но динамика их роста резко снизится, так как многие ведущие китайские марки в 2023 году в основном уже близки к уровням насыщения спроса в соответствии с уровнями предлагаемых цен. В целом китайские бренды могут занять не менее 50% рынка.

Как говорит руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, китайские автоконцерны, модели которых уже занимают около 60% рынка, в следующем году планируют увеличить продажи в нашей стране до 1,2 млн машин. Учитывая спрос россиян на автомобили из КНР, эти планы нельзя назвать невозможными, прежде всего, по причине расширения ассортимента китайских машин на российском рынке – как в модельных рядах, так и в перечне марок. При этом спрос на модели, ввозимые в РФ по параллельному импорту, будет снижаться из-за роста цен и блокировок автомобилей со стороны европейских производителей.

«Объем параллельного импорта будет сокращаться, это уже видно по динамике последних трех месяцев. Доля параллельного импорта сохранится на уровне 6 – 7% в структуре продаж новых машин. Предпочтение сейчас отдается автомобилям, официально ввезенным в Россию с гарантийной поддержкой производителя. Распределение сил между китайскими брендами и отечественными производителями останется на уровне 2023 года. В 2024 году появится более 10 новых брендов, в основном это будут китайские марки», – комментирует директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Всем понятно, что китайские бренды продолжат и далее расширять свое присутствие на рынке, активно замещая ушедшие европейские, японские и корейские автомобили. Увеличению спроса на них способствуют такие факторы, как рост дилерской сети, выход большого количества новинок и обновленных актуальных версий, гарантия, поддержки от самих импортеров и дилеров, высокая доступность запчастей», – рассуждает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

О том, какие факторы будут определять динамику российского авторынка в 2024 году, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ