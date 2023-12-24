Стало известно, что будет с ценами на автомобили в 2024 году

Уходящий год на российском авторынке ознаменовался беспрецедентным ростом цен. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какую ценовую стратегию автопроизводители будут проводить в 2024 году.

По мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктора Пушкарева, ожидать стабилизации цен, а уж тем более их снижения, в 2024 году, конечно, не имеет смысла. Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны – государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования. Очевидно также, что автопроизводители будут проводить свою традиционную ценовую стратегию – покрытие всех производственных и логистических расходов и получение максимально возможной прибыли, причем совершенно не верится, что они будут жестко контролировать ценообразование в своих дилерских сетях.

«Для грубой оценки динамики цен можно использовать зависимость средневзвешенной цены автомобиля от показателя официальной годовой инфляции. Так, например, в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены – 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10 – 12%», – констатирует эксперт.

Как прогнозирует директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, в 2024 году подорожание автомобилей возможно на 5 – 10%. Для стабилизации цен необходимы устойчивый курс рубля, стабильная и доступная ставка по кредитованию на протяжении хотя бы квартала, разумный размер утильсбора.

«Цены на новые автомобили в 2023 году росли с разным темпом, модели премиум-сегмента дорожали сильнее, в среднем рост составил 29%. Массовый сегмент вырос на 22%. В 2024 году продолжения «галопирующего» роста цен мы не предвидим. При этом условий для их снижения в отрасли пока также нет. Таким образом, по ценам на будущий год можно прогнозировать незначительный рост в 2 – 3% за квартал», – говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

О том, какие факторы будут определять динамику российского авторынка в 2024 году, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ