Найдены причины, по которым российский авторынок вырастет в 2024 году

Российский авторынок в уходящему году начал восстанавливаться после провального 2022-го, хотя объем продаж еще далек от досанкционных значений. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2024 году.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктора Пушкарева, учитывая, что в уходящем году восстановление российского рынка происходило с рекордным темпом (+68%), можно закономерно ожидать существенного снижения роста продаж в 2024 году относительно 2023 года. По базовому прогнозу агентства «АВТОСТАТ», рынок может вырасти примерно на 19 – 20% и достичь объема около 1,25 млн автомобилей. В случае наиболее благоприятных экономических и геополитических условий объем рынка может увеличиться до 1,38 – 1,4 млн машин. Чтобы вернуть уровень продаж на докризисный , необходимо обеспечить докризисный широкий ассортимент марок и моделей и, конечно, докризисный уровень покупательной способности населения.

«К сожалению, в настоящий период российские покупатели вынуждены приспосабливаться к новым условиям рынка, которые, прежде всего, выражаются в узком ассортименте, обеспечиваемом исключительно китайскими автомобилями, и неадекватно высоких ценах. Вероятно, период адаптации к этим условиям может занять еще 2 – 3 года», – рассуждает эксперт.

Как прогнозирует директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, в 2024 году будет продано порядка 1,25 млн автомобилей, что составит рост авторынка на 23% по отношению к 2023 году. Факторами увеличения продаж станут: доступность автомобилей, наличие стимулирующих программ от производителей, государственная поддержка авторынка. Для возвращения к показателям 2021 года необходима локализация производства автокомпонентов, а также перезапуск имеющихся производственных мощностей.

В свою очередь, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что возврат объемов на докризисный уровень сдерживают три фактора. Первое – это высокая ключевая ставка, влияющая на кредитную долю и отток клиентов из сектора автомобилей в сектор банковских депозитов. Второй фактор – это ожидание снижения розничных цен, все же помнят, как они росли. И третий фактор – это медленное привыкание к китайским автомобилям. Не все еще готовы пересесть со своих корейских, японских и европейских машин, на это нужно время.

О том, каким образом в 2024 году распределятся доли между участниками российского авторынка, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ