Hyundai Motor продаст свой завод в Петербурге компании «Арт-Финанс»

Временный совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс», которая ранее приобрела предприятие Volkswagen в Калуге. Как говорится в заявлении, в настоящее время стороны ведут переговоры о конкретных условиях сделки. Тем не менее, Hyundai планирует продолжить предоставлять в России сервисные услуги для уже ранее проданных автомобилей, пишет агентство «Прайм». По данным источников, стоимость сделки утверждена на уровне символических 140 тыс. вон (порядка 10 тыс. рублей по текущему курсу). При этом Hyundai Motor сохранит возможность обратного выкупа в течение двух лет.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года. На нем выпускались самые популярные иномарки в нашей стране: кроссовер Hyundai Creta, седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов. Помимо российского рынка, петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

Фото: Hyundai