«Автотор» показал прототип нового электромобиля Amber | АВТОСТАТ

«Автотор» показал прототип нового электромобиля Amber

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«Автотор» показал прототип нового электромобиля Amber

Прогноз российского парка электромобилей до 2030 года
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Калининградский завод «Автотор» представил «тестовый мул» электрического автомобиля Amber. Фотографию прототипа опубликовал Telegram-канал «Автопоток», по данным которого, у серийного электромобиля дизайн будет совершенно другим. Предприятие использует прототип для испытания платформы и агрегатов.

Серийный выпуск российских электромобилей под брендом Amber начнется в 2025 году. Объем инвестиций в создание нового завода, где будут выпускаться электромобили, составляет 3,97 млрд рублей. Ожидается, что мощности завода «Автотор» по производству электрокаров составят 50 тыс. машин в год. На предприятии планируется локализовать электродвигатель, редуктор, шасси автомобиля и рулевое управление, а также тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы.

Как рассказывал ранее основатель и главный акционер компании «Автотор» Владимир Щербаков, в проекте – три вида компактных автомобилей: для молодежи, семейный вариант и комплектация для людей с ограниченными возможностями. В дизайне автомобиля должен прослеживаться европейский стиль, по типу MINI. По его словам, опытные образцы уже есть, работа по ним ведется, предстоит провести цикл испытаний, в том числе краш-тесты.

Напомним, платформа, лежащая в основе будущей новинки, является собственной разработкой «Автотора» и ему принадлежат интеллектуальные права на нее. При этом «Автотор» совсем не претендует на то, чтобы новый электромобиль выпускался под брендом завода, вероятнее всего, этим будет заниматься отдельная компания.

Фото: Telegram-канал «Автопоток»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкиэлектромобилиразработкиавтотор

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