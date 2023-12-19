«Моторинвест» готовится к выпуску новых моделей Evolute | АВТОСТАТ

«Моторинвест» готовится к выпуску новых моделей Evolute

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«Моторинвест» готовится к выпуску новых моделей Evolute

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Липецкий завод «Моторинвест» в скором времени начнет производство самого динамичного кроссовера в линейке Evolute – i-JET. Кроме того, на предприятии будет налажен выпуск семиместного кроссовера Evolute i-SPACE, который поступит в продажу в 2024 году. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе компании «Моторинвест», отметив, что i-SPACE станет первым гибридом в модельном ряду Evolute.

Напомним, в настоящее время продуктовая линейка бренда Evolute состоит исключительно из электромобилей и включает в себя седан i-PRO, кроссоверы i-JOY и i-SKY, а также минивэн i-VAN. По итогам 11 месяцев 2023 года электромобили Evolute разошлись тиражом в 1 795 экземпляров, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Evolute

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкигибридыэлектромобилимоторинвестevoluteevolute i-jetevolute i-space

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