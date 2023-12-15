АВТОВАЗ нашел способ выпустить 12 новых моделей LADA до 2030 года

АВТОВАЗ до 2030 года планирует выпустить 12 новых моделей LADA, заявил президент предприятия Максим Соколов. По его словам, в программе бюджета следующего года компанией запланированы инвестиции на разработку новых продуктов в размере 45 млрд рублей. При этом на АВТОВАЗе рассчитывают на доминирующее положение на российском рынке с долей в 30 – 35%, пишет «Российская газета».

Так, в мае 2024 года предприятие «LADA-Ижевск» планирует начать серийное производство электромобиля LADA e-Largus вместе с возобновлением выпуска стандартных LADA Largus с ДВС. В сентябре будущего года на заводе в Тольятти должен состояться запуск производства седана бизнес-класса LADA Aura, который будет поставляться не только по госзаказам, но и станет доступен частным покупателям.

Кроме того, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, планируется запустить на заводе в Тольятти в начале 2025 года. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

По словам М. Соколова, АВТОВАЗ активно занимается электрическим направлением: в настоящее время уже проходят испытания внедорожников LADA Niva с электроприводом, и в дальнейшем появится электрическая LADA Vesta. При этом глава АВТОВАЗа отметил, что перспективы серийного производства таких автомобилей во многом будут зависеть от уровня спроса и объемов государственной поддержки. Кроме того, он подтвердил появление под капотом LADA Niva нового 1,8-литрового двигателя, а также работы над турбомотором и гибридной силовой установкой.

Фото: АВТОВАЗ