KAMAZ вошел в ТОП-5 российского рынка LCV

По итогам 50-й недели (с 11 по 17 декабря 2023 года) в России было продано 1991 новый легкий коммерческий автомобиль (LCV), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Как отмечают эксперты, первая пятерка среди марок полностью состоит из отечественных. Так, помимо традиционных брендов, сюда же вошел и KAMAZ с результатом в 28 проданных легких коммерческих машин. Выше располагаются GAZ (1122 шт.), УАЗ (320 шт.), Sollers (301 шт.) и LADA (92 шт.).

Что касается остальных сегментов авторынка, то за прошедшую неделю в нашей стране было также реализовано 22880 легковых автомобилей, 2425 грузовиков и 333 автобуса. Таким образом, суммарный объем продаж новых автотранспортных средств за этот период составил 27629 единиц. И это на 5% меньше, чем неделей ранее.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: kamaz.ru