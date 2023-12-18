Chevrolet выпустила последний экземпляр Camaro

Компания Chevrolet выпустила последний экземпляр спорткара Camaro, который сошел с конвейера завода в Лансинге. Это событие последовало за сборкой на предприятии в Боулинг-Грин последнего компрессорного 6,2-литрового V8 для этой модели, пишет портал Motor.ru.

Последним экземпляром Chevrolet Camaro шестого поколения стало купе хардкорной версии ZL1 1LE, покупатель которого пожелал оснастить свой 660-сильный спорткар 6-ступенчатой механической коробкой передач. Так что прощание с моделью получилось достойным, учитывая, что в США гораздо более популярна автоматическая трансмиссия, а не «механика».

Вице-президент Chevrolet Global Скотт Белл заявил, что хотя спорткар ушел с рынка без непосредственного преемника, история бренда Camaro не завершается. Впрочем, информации о том, каким будет новый Camaro и когда его ждать, топ-менеджер не предоставил.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chevrolet анонсировала выход нового поколения популярного электромобиля Bolt. Правда, конкретные сроки возвращения популярной ранее модели пока неизвестны. Как ожидается, новый Chevrolet Bolt присоединится к растущей линейке полностью электрических моделей Chevrolet, которую в этом голу пополнили Chevrolet Silverado EV, Blazer EV и Equinox EV.

Фото: Chevrolet