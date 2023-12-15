АВТОВАЗ в 2024 году может представить новый бренд

АВТОВАЗ в 2024 году может представить на российском рынке новый бренд. Об этом «Российской газете» заявил президент компании Максим Соколов, однако какие модели могут быть представлены под новой маркой, не уточнил. Судя по всему, их производство планируется наладить на заводе в Санкт-Петербурге.

По словам главы АВТОВАЗа, предприятие в Санкт-Петербурге, где в июне 2023 года стартовал выпуск среднеразмерного кроссовера LADA X-cross 5, продолжает работу и даже будет работать в новогодние праздники. При этом сроки выхода на рынок X-cross 5, который до сих пор не поступил в продажу, он не назвал.

Ранее М. Соколов говорил, что АВТОВАЗ ожидает полноценного запуска работы завода в Санкт-Петербурге в 2024 году, однако многое будет зависеть от скорости переговорного процесса. По его словам, в следующем году АВТОВАЗ планирует начать на этом предприятии производство нового седана совместно с восточными партнерами.

Фото: АВТОВАЗ