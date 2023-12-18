АВТОВАЗ нашел способ увеличить экспорт автомобилей LADA в 2024 году

АВТОВАЗ в 2024 году планирует поставить на внешние рынки более 25 тыс. автомобилей LADA. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент компании Максим Соколов. По его словам, в нынешнем году объем экспорта АВТОВАЗа будет «даже немного ниже», чем в 2022-м, однако начнет достаточно быстрыми темпами восстанавливаться. Напомним, в течение 2022 года АВТОВАЗ сохранил количество стран экспорта – это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17,3 тыс. автомобилей LADA (-52%).

В целом, по словам главы АВТОВАЗа, компания планирует в среднесрочной перспективе – до 2030 года – поэтапно увеличить объемы экспорта автомобилей LADA до 100 тыс. штук. При этом он отметил активный ход переговоров о сотрудничестве с Ираном. Обсуждаются как прямые поставки автомобилей LADA, так и локальная сборка из машинокомплектов в исламской республике. Кроме того, АВТОВАЗ продолжает рассматривать площадку в Египте.

Ранее стало известно, АВТОВАЗ нашел партнера на рынке Ирана – им стала компания Nika Motor, которая будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей LADA. Поставки автомобилей в Иран могут начаться в 2024 году, при этом модельный ряд возможного экспорта будет определен по итогам переговоров.

Фото: АВТОСТАТ